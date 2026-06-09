Armi clandestine e traffico di droga, due arresti nel Catanese

Contrasto al traffico di droga e alla detenzione di armi clandestine: la polizia di Stato arresta due uomini di Caltagirone. Sono accusati, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; uno dei due deteneva abusivamente un’arma da fuoco e il relativo munizionamento. Inoltre, sono state sequestrate due autovetture, in quanto segnalate come rubate. Nel corso dell’attivita’ di polizia sono stati sequestrati circa 500 grammi di cocaina suddivisi in confezioni sottovuoto termosaldate e circa 50 grammi di marijuana, oltre a materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui bilancini di precisione, coltelli e sacchetti per sottovuoto e macchine sigillatrici. Successivamente, in un terzo locale riconducibile a uno degli indagati, i poliziotti hanno trovato una pistola calibro 6,35 con relativo munizionamento, risultata rubata. I due uomini sono stati tratti in arresto e condotti nel carcere di Caltagirone. Il gip, su richiesta della procura, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere. (AGI)