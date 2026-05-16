Il sindaco di Milena e l’associazione Xoria a Castrofilippo per la “Giornata della Memoria”

Una mattinata densa di emozioni, riflessione e profondo impegno civile quella vissuta ieri, 15 maggio 2026, a Castrofilippo. In occasione della Giornata della Legalità, l’Amministrazione Comunale locale ha promosso una manifestazione che ha visto convergere autorità, scuole e realtà del territorio in un corale “no” a ogni forma di criminalità organizzata. A fare da straordinaria e simbolica cornice all’evento è stata la “Scala della Memoria”, monumento vivo dedicato all’appuntato dei Carabinieri Salvatore Bartolotta, medaglia d’oro al valor civile, tragicamente ucciso il 29 luglio 1983 nell’attentato mafioso di via Pipitone Federico a Palermo, in cui perse la vita il giudice Rocco Chinnici insieme alla scorta e al portiere dello stabile. Gli studenti delle scuole elementari e medie hanno scandito ad alta voce i nomi delle vittime innocenti della mafia – incisi indelebilmente su ciascuno dei gradini della scalinata –, trasformando il ricordo in un passaggio di testimone generazionale. L’alto valore istituzionale dell’iniziativa è stato testimoniato dalla presenza delle massime autorità della provincia: il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il Questore Tommaso Palumbo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola De Tullio, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Edoardo Moro. A fare gli onori di casa il Sindaco di Castrofilippo, Gioacchino Baio, affiancato dai primi cittadini dei paesi limitrofi. In questo contesto di forte coesione territoriale, la comunità milenese è stata rappresentata ufficialmente dal Sindaco del Comune di Milena, il dott. Claudio Cipolla, e dai membri dell’Associazione Culturale Xoria. La partecipazione congiunta del Comune e dell’associazione culturale sottolinea la sinergia tra istituzioni e associazioni nel promuovere la cultura della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole. “Vogliamo ringraziare sentitamente l’Amministrazione di Castrofilippo, per l’invito e per averci dato l’opportunità di testimoniare, con la nostra presenza, un impegno che portiamo avanti ogni giorno sul territorio”, ha dichiarato il Vicepresidente dell’Associazione Xoria. “Essere stati davanti a questa scalinata e accanto ai giovani, ci sprona a continuare a promuovere tematiche fondamentali come la legalità e la memoria storica attraverso la cultura”. La giornata si è conclusa con il rinnovato impegno, da parte di tutti i presenti, a non abbassare la guardia e a fare della memoria non un semplice esercizio di retorica, ma una pratica quotidiana di giustizia e libertà