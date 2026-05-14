Trasporti, Aricò e Savarino: «Da Ars sì a bus extraurbani gratuiti per lavoratori delle forze armate, di sicurezza e del Corpo forestale»

Nel corso dei lavori d’aula all’Assemblea regionale siciliana sulle “Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi”, che andranno al voto finale entro la seduta di oggi, è stato approvato un emendamento governativo che stanzia 2,45 milioni di euro per il 2026 al fine di garantire la gratuità dei trasporti pubblici extraurbani su gomma agli appartenenti alle forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri), ai corpi ad ordinamento militare (Guardia di finanza e Guardia costiera) e ai corpi ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria e Corpo forestale regionale).

«Con il via libera definitivo dell’Aula, grazie all’emendamento voluto dal governo Schifani – commenta l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò – potremo garantire le risorse necessarie a coprire per il 2026 la spesa per assicurare il trasporto gratuito sui bus extraurbani in tutta l’Isola ai lavoratori che garantiscono la nostra sicurezza e la nostra incolumità. La Regione si dimostra ancora una volta al fianco di chi opera al servizio dei cittadini, includendo pure il personale interno in divisa che svolge un ruolo importante a salvaguardia del territorio e della comunità».

«Esprimo il mio compiacimento per l’approvazione di questo emendamento – sottolinea a sua volta l’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino – che per la prima volta contempla il personale in servizio nel Corpo forestale della Regione Siciliana tra i beneficiari delle agevolazioni riservate agli appartenenti alle forze armate e dell’ordine impegnate a garantire la tutela delle persone e dell’ambiente in cui viviamo».

In base al testo approvato, sarà l’assessorato per le Infrastrutture e la mobilità a stabilire, con apposito decreto, previo parere della competente commissione dell’Ars, le modalità di erogazione delle somme.