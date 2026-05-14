Sicilia. Aran, prorogato l’incarico del commissario Gallo. Schifani: «Ottimo lavoro svolto, nuovo contratto»

Prorogato per sei mesi dalla giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, l’incarico dell’avvocato Accursio Gallo alla guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (Aran Sicilia).
«Ringrazio l’avvocato Gallo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con la chiusura di due contratti collettivi del comparto e della dirigenza – afferma il presidente Schifani – È importante continuare su questa strada prorogando l’incarico di commissario straordinario al fine di completare le negoziazioni in corso, a cominciare dal rinnovo del contratto 2025-27, garantendo ai lavoratori della Regione risposte certe in tempi certi».