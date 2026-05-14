Caltanissetta, sempre più a “misura” di bambino: riqualificazione in tre mense scolastiche, conclusi i lavori alla Leone XIII, Rodari e A. Russo

Sono stati completati gli interventi di riqualificazione delle mense scolastiche nella scuola dell’infanzia Leone XIII (via Leone XIII), Rodari (via Ferdinando I) e Arcangelo Russo (Villaggio Santa Barbara), realizzati attraverso i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti dedicati alla refezione scolastica e garantire spazi più sicuri, funzionali e accoglienti per gli alunni.

I lavori hanno interessato entrambe le strutture e hanno previsto:

la sostituzione completa degli infissi delle sale mensa;

l’installazione dell’illuminazione ordinaria e di emergenza;

la tinteggiatura di tutti gli ambienti fino a 1,50 metri di altezza con vernici conformi agli standard HACCP;

l’acquisto di nuovi arredi, comprensivi di tavoli e sedie.

“Con questi interventi confermiamo l’impegno di questa amministrazione nella riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino, attraverso interventi mirati alla sicurezza, all’efficienza e alla qualità degli ambienti frequentati ogni giorno da studenti e personale scolastico – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica istruzione Vincenzo Lo Muto –. Un investimento concreto sulla qualità e sul benessere realizzati grazie alle risorse del PNRR. Siamo riusciti a intervenire in modo significativo sulle mense cittadine rendendole più moderne, sicure e adeguate agli standard richiesti. La scuola deve essere un luogo accogliente sotto ogni aspetto, anche negli spazi dedicati alla refezione, che svolgono un ruolo importante nella quotidianità educativa e sociale degli studenti”.