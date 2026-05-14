Caltanissetta. Photographic Visions 2526 presenta “Human Portrait” con direzione artistica del ritrattista nisseno Peppe Tambè

CALTANISSETTA. Sabato 16 maggio alle ore 17,30 presso le affascinanti sale di Palazzo Moncada a Caltanissetta si inaugura Photographic Visions 2526: Human Portrait, una mostra fotografica che pone al centro l’essere umano, indagato e celebrato attraverso lo sguardo sensibile di 18 artisti. La direzione artistica è affidata per il secondo anno consecutivo al ritrattista nisseno Peppe Tambè, figura di spicco nel panorama contemporaneo della ritrattistica mentre l’organizzazione dell’evento è curata dalla fotografa lucchese Marzia Francesconi e dall’Associazione Culturale Fotonauti, composta dai fotografi nisseni Donatella Frangiamone, Edmondo Iannello e Antonio Patti, un connubio che unisce visione artistica e capacità progettuale.

Il progetto espositivo propone un viaggio visivo profondo e coinvolgente, alla scoperta delle infinite sfumature dell’espressione umana. Ogni opera in mostra è più di una semplice immagine: è una finestra aperta su mondi interiori, su identità complesse, emozioni sfuggenti, storie che parlano silenziosamente attraverso uno sguardo, una posa, una luce.

Human Portrait è un’esplorazione che va ben oltre l’apparenza. Dai ritratti classici a quelli sperimentali, dalle composizioni intime a quelle più concettuali, la mostra offre una panoramica sulla straordinaria versatilità del linguaggio visivo e sul potere evocativo della fotografia di ritratto.

Ogni artista coinvolto porta con sé una visione personale e irripetibile, contribuendo a costruire un mosaico di identità che invita il pubblico a riflettere su cosa significhi davvero “ritrarre” una persona. È solo catturare un volto? O è piuttosto cercare l’essenza, l’anima, l’umanità?

Con Photographic Visions 2526: Human Portrait, Peppe Tambè firma una curatela attenta e ispirata, capace di valorizzare le singole voci artistiche e di offrire al pubblico un’esperienza immersiva e toccante che si concluderà il 13 Giugno.

Espongono: Alessandro Vetrugno, Andrea Ferrario, Angelo Difazio, Damiano Errico, Elena Molina (unica artista straniera- Spagna), Fabio Bersani, Francesco Micheli, Gio Tarantini, Giorgia Corniola, Luca Onnis, Lucia Mondini, Marco Tagliarino, Marzia Francesconi, Massimo Brugnetti, Max De Viti, Peppe Tambè, Salvatore Montemagno, Teresa Letizia Bontà.