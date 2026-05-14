Caltanissetta. Il Centro di riabilitazione “Villa San Giuseppe” porta nelle scuole percorso di disabilità e inclusione

CALTANISSETTA. Il Centro di riabilitazione “Villa San Giuseppe” di Casa Rosetta porta nelle scuole di Caltanissetta “Orizzonti comuni”, un percorso di sensibilizzazione sulla disabilità e sull’inclusione rivolto ad alunni, docenti e famiglie. Una psicologa, un’assistente sociale e una tirocinante stanno incontrando le classi per offrire informazioni, ascolto e orientamento sul “dopo diploma”, un tema spesso vissuto con incertezza da studenti e caregiver.

Durante gli incontri viene presentata l’intera rete dei servizi di Casa Rosetta: dal Centro diurno al Centro di riabilitazione neuropsicomotoria, dal Centro di genetica alle opportunità per i giovani come Servizio civile, Università e il centro di aggregazione “Al Centro”.

Le scuole coinvolte sono Itet “Rapisardi – Da Vinci”, Iis “Galileo – Di Rocco”, Liceo “Settimo”, Liceo “Volta”, Iis “Manzoni – Juvara”, Iis “Mottura” e Iiss “Russo”, dove si è già svolto il primo incontro con famiglie e insegnanti, accolto con grande partecipazione.

Diretto dalla neuropsichiatra infantile Bianca Giunta, il Centro “Villa San Giuseppe” è un pilastro e un punto di riferimento storico delle attività di Casa Rosetta, presieduta da Giorgio De Cristoforo. Con “Orizzonti comuni” si vuole aiutare gli studenti a vedere la disabilità non come una mancanza, ma come un diverso modo di abitare il mondo, promuovendo una cultura dell’inclusione che parta dai banchi di scuola.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

• Conoscere per comprendere – incontri in aula con operatori e testimoni diretti.

• Vivere il Centro – open day partecipati e laboratori condivisi tra studenti e utenti.

• Coinvolgere la comunità – un evento finale di restituzione aperto a famiglie e docenti.

“Orizzonti comuni” significa sensibilizzare, favorire l’integrazione ed educare alla realtà, costruendo insieme un futuro più consapevole e inclusivo.