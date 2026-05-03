Terza Categoria. Il Delia, un pari nella finale play off che vale una stagione: promossa in Seconda categoria

Nella finale play off di Terza Categoria la notizia importante è che il Delia è riuscito nell’impresa di conquistare la Seconda categoria. La squadra rosso blu del presidente Antonio Lodato ha superato il Tre Torri di Campobello e lo ha fatto per la migliore classifica in quanto nei 120 minuti di gioco, tra i 90 regolamentari e i 30 supplementari, la partita s’era chiusa sullo 0-0.

Alla fine, pertanto, dopo 120 minuti di autentica battaglia, di cuore, di sacrificio, il risultato ha premiato il Delia che, in tal modo, aggiudicandosi la finale play off ha seguito la Caterinese in Seconda categoria.

Per il calcio deliano è stata una giornata storica molto importante che è destinata a segnare un rilancio dell’intero movimento calcistico. La partita è stata parecchio combattuta su ogni pallone dal primo fino all’ultimo secondo.

Poi alla fine, il traguardo della promozione in Seconda Categoria per un Delia che ha meritato per quanto fatto vedere in stagione e per come ha affrontato un campionato lungo e difficile che, alla fine, ne ha premiato la qualità e la continuità.