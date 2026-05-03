Caltanissetta, stagione straordinaria della Nissa: proposta di cittadinanza onoraria per il Presidente Luca Giovannone

Caltanissetta. Attraverso una nota Matilde Falcone, già assessore comunale, a nome del Comitato promotore interviene con una proposta di cittadinanza onoraria per il presidente della Nissa, Luca Giovannone. Di seguito il testo integrale della nota.

La FC Nissa conclude il campionato di Serie D con un prestigioso secondo posto, risultato che premia l’impegno, la determinazione e lo spirito di sacrificio dimostrati dai giocatori in ogni partita, insieme al lavoro costante e appassionato della dirigenza sportiva. Un traguardo importante che, secondo il sentire condiviso da tifosi e cittadini, è stato reso possibile anche grazie alla guida del Presidente, dott. Luca Giovannone. Imprenditore lungimirante e profondamente legato al territorio, il Presidente ha saputo sostenere e valorizzare la squadra, contribuendo in maniera decisiva alla crescita sportiva e all’entusiasmo che oggi si respira attorno alla FC Nissa. Alla luce di questi risultati e del forte legame instaurato con la città, è stata avanzata la proposta di conferire al dott. Giovannone la cittadinanza onoraria di Caltanissetta. In questi giorni è in corso una raccolta firme tra i cittadini, con l’obiettivo di presentare l’iniziativa al Presidente del Consiglio comunale, affinché possa essere discussa e sostenuta in sede istituzionale attraverso una mozione ufficiale.

Il Comitato promotore

Il comitato promotore, nato su proposta di Matilde Falcone che è ideatore della petizione popolare, è composto da Catena Savoia, Carmelo Milazzo, Giovanna Tomasella e Rosalia Peregrino, ha già raccolto numerose adesioni, anche in occasione dell’ultima giornata allo stadio, dove si è registrato grande entusiasmo da parte dei tifosi. Tante le testimonianze di stima e riconoscenza, riassunte in un messaggio unanime: “Luca Giovannone uno di noi”. Il comitato invita tutta la cittadinanza a partecipare e a contribuire a questa iniziativa, sottolineando che è aperto a chiunque voglia collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo: il conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Luca Giovannone. Un gesto simbolico ma significativo per esprimere, come comunità, gratitudine verso una figura che ha creduto nella squadra e nella città, contribuendo a scrivere una pagina importante della storia sportiva nissena. Matilde Falcone a nome del comitato promotore