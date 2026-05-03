Tennis: Sinner re a Madrid, quinto ‘1000’ di fila

Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta a Madrid conquistando il suo nono Masters 1000 in carriera e il quinto consecutivo, un record: l’azzurro numero uno del mondo ha demolito il tedesco Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2, in appena 57 minuti.

Ora Sinner ha vinto tutti i Masters 1000 a eccezione degli Internazionali di Roma, il suo prossimo torneo. Vincendo eguaglierebbe Novak Djokovic, l’unico capace di realizzare questa impresa. Sinner, imbattuto da 28 partite nei Masters 1000, e’ reduce dai trionfi di Parigi a novembre 2025 e Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nel 2026. Da quando e’ nata questa categoria di tornei, nel 1990, non era mai nemmeno capitato che uno stesso tennista riuscisse a trionfare nei primi quattro di una singola stagione. Per il 24enne altoatesino e’ il 28esimo titolo in carriera (tra qui quattro Slam) e il nono in un 1000. “Ho cercato di partire nel migliore dei modi, questa e’ una bellissima vittoria, un altro titolo come questo vuol dire tanto, e’ stato un torneo incredibile”, ha commentato a caldo Sinner, “ho iniziato bene la partita e Zverev non ha giocato il suo miglior tennis”.

I record? “Dietro c’e’ molto lavoro e dedizione e impegno ogni giorno, questi risultati vogliono dire tanto per me, sono contento di credere in me stesso, ogni giorno e in ogni allenamento mettendoci la giusta disciplina. Ho un grande team alle spalle”. “Jannik e’ nettamente il miglior giocatore al mondo”, ha riconosciuto Zverev che ora ha perso 10 volte su 14 contro Sinner ed e’ alla nona sconfitta di fila, “anche se mi dispiace che non sia stata la migliore delle mie giornate. Spero che possiate prendervi una settimana di pausa, magari proprio al Roland Garros”, ha aggiunto rivolgendosi sorridente al team italiano.