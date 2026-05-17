Targa Florio CRZ, grande prova per l’equipaggio nisseno Di Benedetto-Lo Verme: secondo posto assoluto e leadership tra gli Over 55

Prestazione di altissimo livello per l’equipaggio tutto nisseno formato da Salvatore Di Benedetto e Giovanni Lo Verme, protagonisti nella gara valida per il CRZ 9ª Zona all’interno della 110ª Targa Florio, uno degli appuntamenti più prestigiosi e impegnativi del panorama rallistico nazionale.

Al termine di una competizione dura, tecnica e resa ancora più insidiosa da condizioni particolarmente scivolose e da prove speciali lunghe e ravvicinate, Di Benedetto e Lo Verme hanno conquistato un eccellente secondo posto assoluto, secondo posto di gruppo e secondo di classe a bordo della loro Skoda Fabia, centrando inoltre il primo posto nella classifica Over 55.

Davanti all’equipaggio nisseno soltanto Nastasi–Stanca, vincitori della gara su una vettura gemella, mentre sul terzo gradino del podio hanno chiuso Giallombardo–Alfano su Peugeot 208 GT Line.

Per Di Benedetto e Lo Verme si tratta di un risultato importante anche in ottica campionato, considerando che dopo la Targa Florio l’equipaggio consolida la leadership nella categoria R5 e nella Over 55, confermandosi inoltre nelle primissime posizioni della classifica assoluta del CRZ.



La gara dell’equipaggio nisseno era iniziata con un approccio estremamente aggressivo. Già dallo shakedown erano emerse sensazioni positive e la consapevolezza di poter lottare per le primissime posizioni assolute. La conferma è arrivata immediatamente nelle prime prove speciali, affrontate con un ritmo elevato che aveva proiettato Di Benedetto nelle zone alte della classifica già dopo il primo tratto cronometrato.

A complicare il weekend è stata però una foratura nel trasferimento tra la prima e la seconda prova speciale, avvenuta a pochi minuti dal controllo orario. Un episodio che avrebbe potuto compromettere l’intera gara ma che, invece, ha evidenziato esperienza, lucidità e affiatamento dell’equipaggio.

Determinante, in quel momento, il contributo del navigatore Giovanni Lo Verme che ha spinto il pilota a tentare immediatamente la sostituzione dello pneumatico. Una manovra completata in tempi record, in meno di due minuti, consentendo all’equipaggio di timbrare regolarmente al controllo orario e proseguire la gara senza penalità.

Da quel momento è iniziata una rimonta costruita prova dopo prova, con Di Benedetto capace di mantenere un passo competitivo e costante. Il pilota ha poi scelto una strategia intelligente nella parte finale della gara, preferendo amministrare il secondo posto senza assumersi rischi eccessivi, soprattutto in ottica campionato.

Una scelta lucida, maturata anche considerando il ritmo mantenuto dal leader Nastasi e la situazione dei principali avversari diretti in classifica generale.

Fondamentale, nel percorso stagionale dell’equipaggio, anche il supporto della Pavel Group, struttura che segue la Skoda Fabia utilizzata da Di Benedetto per l’intera stagione, oltre al lavoro della M Competition Management, realtà che cura la gestione sportiva del pilota e dei partner che accompagnano il programma agonistico nel CRZ.

Al termine della Targa Florio resta dunque una prestazione di grande maturità per Di Benedetto e Lo Verme, capaci di affrontare imprevisti, gestire pressione e conquistare un risultato di assoluto prestigio in una delle gare simbolo del rallismo italiano, consolidando anche il primato nella classifica Over 55.