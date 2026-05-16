Targa Florio CRZ, Cortese–Guttadauro conquistano la Rally4/R2: vittoria di classe e 5° posto assoluto

Continua il momento positivo per Michele Cortese e Paolo Guttadauro, protagonisti di una brillante prestazione alla 110ª Targa Florio CRZ, secondo appuntamento stagionale della Coppa Rally di Zona dopo il Rally Valle del Sosio. L’equipaggio siciliano ha chiuso una delle gare più prestigiose del panorama nazionale con un risultato di assoluto valore: primo posto nella classe Rally4/R2, secondo nel gruppo RC4N e quinto posto assoluto nella classifica CRZ.

Un risultato che conferma la crescita costante del duo Cortese–Guttadauro, sempre più competitivo prova dopo prova e ormai stabilmente tra gli equipaggi di riferimento della categoria.



La Targa Florio si è confermata una gara dura, tecnica e ricca di insidie, affrontata dall’equipaggio con l’obiettivo di continuare il percorso di adattamento e conoscenza della vettura. Fin dalle prime prove speciali il livello della competizione si è rivelato altissimo, con distacchi ridottissimi e ritmi elevati in tutte le classi.

Nel corso della gara, una piccola toccata ha rischiato di complicare il cammino dell’equipaggio nisseni, costretto a perdere terreno nelle fasi iniziali. Un episodio che avrebbe potuto compromettere il weekend, ma che invece ha evidenziato la maturità sportiva di Cortese e Guttadauro, capaci di reagire immediatamente senza perdere lucidità.



Con determinazione e un passo sempre più competitivo, l’equipaggio è riuscito a recuperare posizioni prova dopo prova, firmando una rimonta che ha permesso di chiudere il rally con una vittoria di classe di grande prestigio e un quinto posto assoluto che assume ancora più valore considerando il livello della competizione.

Determinante il lavoro del navigatore Paolo Guttadauro, protagonista di una prestazione precisa e lucida, fondamentale nella gestione dei momenti più delicati della gara e nella costruzione del risultato finale.

Importante anche il contributo della Blueproject Motorsport, con Calogero Lombardo e Giovanni Costanza che hanno garantito supporto tecnico e assistenza impeccabile lungo tutto il weekend, mettendo a disposizione un mezzo competitivo e consentendo all’equipaggio di proseguire la gara nelle migliori condizioni anche dopo il piccolo imprevisto accusato nelle prime battute.

Nel post gara, Cortese ha voluto rivolgere un pensiero di ringraziamento a tutto il team, alla Scuderia Sunbeam, agli sponsor, alla famiglia e agli amici che seguono costantemente il percorso sportivo dell’equipaggio, sottolineando come il risultato ottenuto rappresenti un importante passo avanti nel percorso di crescita intrapreso in questa stagione.

Dopo gli ottimi segnali già emersi al Rally del Sosio, la Targa Florio conferma dunque Cortese e Guttadauro tra gli equipaggi più interessanti della Rally4/R2, capaci di coniugare velocità, crescita e maturità sportiva in uno degli scenari più prestigiosi del rallismo italiano.