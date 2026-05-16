Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

(Adnkronos) – Una bambina di due anni della provincia di Taranto è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. E' accaduto ieri sera. La piccola, che viveva in un paese a sud-est del capoluogo, è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata ma per lei non c'è stato nulla da fare. Indaga la Polizia.

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