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Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

AdnKronos

Taranto, bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

Sab, 16/05/2026 - 17:31

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(Adnkronos) – Una bambina di due anni della provincia di Taranto è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. E' accaduto ieri sera. La piccola, che viveva in un paese a sud-est del capoluogo, è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata ma per lei non c'è stato nulla da fare. Indaga la Polizia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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