Serie A, oggi Inter-Parma: ai nerazzurri serve un punto per lo scudetto – Diretta

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A e oggi, domenica 3 maggio, affronta il Parma a San Siro (in una partita visibile in diretta tv e streaming). Per i nerazzurri può essere una serata di festa, visto che alla squadra di Chivu manca solo un punto per la certezza matematica dello scudetto contro i gialloblù, già salvi. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Inter-Parma? La partita sarà visibile in diretta e in streaming in esclusiva su Dazn. La stagione dell'Inter, in ogni caso, non 'finirà' oggi. Mercoledì 13 maggio i nerazzurri si giocheranno la finale di Coppa Italia all'Olimpico, contro la Lazio.

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