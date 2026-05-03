Sancataldese, niente miracolo a Torre Annunziata: perde 3-0 con il Savoia e retrocede in Eccellenza

Il miracolo, quello che tutti si aspettavano come ultima speranza, non c’è stato. La Sancataldese ha perso 3-0 con il Savoia ed è matematicamente retrocessa in Eccellenza. Una retrocessione amara quella dei verdemaranto che, comunque, contro la prima della classe, hanno dato il massimo senza sfigurare.

I ragazzi di Campanella ce l’hanno messa tutta per tentare l’impresa impossibile, hanno cercato di fare la loro partita, però purtroppo il risultato è stato quello di una sconfitta. Una battuta d’arresto, l’ennesima, che ha chiuso un’annata davvero disgraziata per una Sancataldese che ci ha messo cuore e carattere ma i cui limiti tecnici, soprattutto nel finale di stagione, sono purtroppo emersi facendo precipitare la squadra nelle zone basse della classifica.

Eppure, nonostante la sconfitta, nonostante la retrocessione, nonostante l’amarezza, contro il Savoia una presenza importante: il Commando Neuropatici. I ragazzi della curva hanno sostenuto sino alla fine una Sancataldese che, nonostante la sorte fosse già scritta, s’è battuta con dignità e ardimento.

In queste ore, inoltre, l’annuncio del presidente Ivano La Cagnina che lascia anche lui. Il momento è di quelli difficili, ma è proprio in questi momenti che si vedono le vere persone e le vere cose. La Sancataldese è di chi la ama, e a San Cataldo c’è un popolo innamorato dei colori verdeamaranto. E allora si riparta da un progetto serio, importante e propositivo in Eccellenza, si riparta dalla passione, dalla grande fede che accomuna, si riparta con una nuova squadra che possa tornare a lottare per la serie D.

L’annata che s’è chiusa oggi è stata certamente negativa, ma questo non vuol dire che la Sancataldese non possa risorgere con una politica di programmazione che le consenta di tornare laddove merita. La squadra è retrocessa, ma c’è una tifoseria, una Città e una Fede che non retrocederanno mai. Ed è da qui che la Sancataldese deve ripartire in futuro per tornare protagonista come e dove merita. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)