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Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino

AdnKronos

Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino

Mer, 06/05/2026 - 09:36

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(Adnkronos) – E' stato ritrovato senza vita, nel tardo pomeriggio di ieri, il corpo di Ohashi Yoshiyuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile scorso dalla zona dell'Esquilino dove viveva da anni. Il corpo è stato trovato da un passante in acqua, nel fiume Tevere, nei pressi dell'isola ecologica in via Portuense, a Fiumicino. Per la vittima, identificata grazie ai documenti di identità trovati all'interno dei pantaloni dai poliziotti intervenuti sul posto, si erano mobilitati familiari e amici con numerosi appelli sui social. La salma è stata trasportata all'obitorio del Verano per l'esame autoptico. (di Silvia Mancinelli) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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