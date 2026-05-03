Roma, scontro auto-moto sul Gra: due feriti

(Adnkronos) – Un incidente si è verificato oggi domenica 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza del km 54,900 in carreggiata interna. Lo comunica l'Anas spiegando che nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e una moto, con il ferimento di due persone: per le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità è stata disposta la chiusura di una corsia, con rallentamenti nel tratto interessato.

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