Primo maggio a Torino, gruppo si stacca da corteo verso Askatasuna: tensioni con agenti

(Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo dell'1 maggio al Torino partito da corso Cairoli con direzione piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso autorizzato, intenzionato ad arrivare verso l'ex centro sociale Askatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell'ordine. Dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un lancio di oggetti e i manifestanti sono stati respinti dalle forze dell'ordine con l'idrante. "Centri sociali e poliziotti. Criminali e lavoratori. Buon primo maggio solo ai secondi"., il commento su X del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)