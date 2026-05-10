Niente ripescaggio per l’Italia ai Mondiali, Infantino: “Buona fortuna all’Iran”

Sembrano svanite le speranze di ripescaggio per l’Italia ai Mondiali 2026. Il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva già chiuso alla possibilità che la Nazionale italiana potesse partecipare alla rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, e oggi è arrivata la conferma definitiva. Tutto infatti ruotava attorno all’Iran, impegnato nella guerra proprio contro gli Stati Uniti e Israele, e la cui presenza era per questo considerata in dubbio. Infatino però, che si è speso in prima persona per permettere alla Nazionale iraniana di partecipare al Mondiale, ha chiuso il caso pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Auguro il meglio all’Iran per la loro quarta partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo!”, ha scritto il presidente della Fifa, allegando varie foto di Mehdi Taremi e della squadra iraniana. Una conferma a tutti gli effetti quindi che l’Iran parteciperà al Mondiale, e che dovrebbe spegnere ogni speranza azzurra di ripescaggio