MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Barcellona e come cambia Mondiale Piloti

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Alex Marquez ha vinto la gara Sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Ecco ordine d'arrivo e come cambia la classifica nel Mondiale Piloti, con l'Aprilia di Marco Bezzecchi che resta leader a soli due punti di vantaggio dal compagno di scuderia Jorge Martin, vittima di una caduta. Inseguono le due Ducati di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, assente per infortunio. 1. Alex Marquez (Ducati) 2. Pedro Acosta (KTM) 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 4. Raul Fernandez (Aprilia) 5. Johann Zarco (Honda) 6. Francesco Bagnaia (Ducati) 7. Franco Morbidelli (Ducati) 8. Ai Ogura (Aprilia) 9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 10. Enea Bastianini (KTM) 11. Luca Marini (Honda) 12. Fermin Aldeguer (Ducati) 13. Fabio Quartararo (Yamaha) 14. Diogo Moreira (Honda) 15. Alex Rins (Yamaha) 16. Jack Miller (Yamaha) 17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18. Augusto Fernandez (Yamaha) 1 Marco Bezzecchi 129 2 Jorge Martin 127 3 Pedro Acosta 92 4 Fabio Di Giannantonio 91 5 Ai Ogura 69 6 Raul Fernandez 68 7 Alex Marquez 67 8 Marc Marquez 57 9 Francesco Bagnaia 47 10 Enea Bastianini 39 11 Johann Zarco 34 12 Luca Marini 33 13 Franco Morbidelli 30 14 Brad Binder 28 15 Fermin Aldeguer 27 16 Fabio Quartararo 26 17 Diogo Moreira 10 18 Joan Mir 8 19 Alex Rins 7 20 Toprak Razgatlioglu 4 21 Jack Miller 1

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