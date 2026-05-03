Italia. Si tuffa da pedalò e non riemerge: 16enne morto in ospedale

Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il ragazzo di 16 anni di origine tunisina che nel pomeriggio di ieri era scomparso dopo un tuffo in acqua sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Il giovane si trovava su un pedalò insieme ad alcuni amici quando si è immerso senza più riemergere. È stato recuperato solo dopo circa 40 minuti sott’acqua. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, prima sul posto, poi durante il trasporto in elicottero e infine all’ospedale Civile di Brescia. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere autonomamente. Il decesso è stato dichiarato nel pomeriggio di oggi, dopo oltre 20 ore di tentativi per salvarlo.