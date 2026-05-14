Gb, nuove dimissioni nel governo Starmer: Streeting lascia la carica di ministro della Salute

(Adnkronos) – Nuovo scossone politico nel Regno Unito. Il ministro della Salute Wes Streeting si è dimesso dal governo britannico, accusando apertamente il premier Keir Starmer di aver perso la sua fiducia politica. In una lettera Streeting ha scritto che, sebbene i successi nel campo delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs) "siano tutti ottimi motivi per rimanere in carica", "come sapete dalla nostra conversazione di inizio settimana, avendo perso fiducia nella vostra leadership, sono giunto alla conclusione che sarebbe disonorevole e contrario ai principi farlo". Le dimissioni aprono la strada ad una potenziale sfida per la leadership laburista.

"È ormai chiaro che non guiderà il Partito Laburista alle prossime elezioni generali e che i parlamentari laburisti e i sindacati desiderano che il dibattito sul futuro del partito sia una battaglia di idee, non di personalità o di meschini conflitti. Deve essere un dibattito ampio, con la migliore rosa possibile di candidati. Appoggio questo approccio e spero che continuerete a promuoverlo", ha detto Streeting parlando del premier. Poco prima, il portavoce ufficiale di Downing Street aveva detto che Streeting sarebbe rimasto al suo posto e che continuava a godere della fiducia del premier. Interrogato dai giornalisti sul giudizio del premier in merito al lavoro svolto dal ministro della Salute, il portavoce aveva risposto che "grazie alle decisioni prese da questo governo", il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) è migliorato. Alla domanda poi se Starmer ritenesse Streeting un buon Ministro della Salute, aveva replicato che i dati dimostrano che "le azioni intraprese da questo governo e attuate dal Ministro della Salute hanno avuto un impatto molto positivo sulla vita delle persone". Nel motivare le sue dimissioni, Streeting cita i risultati "senza precedenti" delle elezioni locali della scorsa settimana, in cui l'"impopolarità" del governo è risultata "un fattore determinante e diffuso" in tutta la Gran Bretagna, parla della minaccia di Reform UK come di una delle ragioni principali della sua uscita dal governo e denuncia inoltre gli "errori" politici. "Dove abbiamo bisogno di visione, c'è il vuoto. Dove abbiamo bisogno di direzione, c'è la deriva. Questo è stato sottolineato dal suo discorso di lunedì", ha scritto. "I leader si assumono le proprie responsabilità, ma troppo spesso ciò ha significato che altre persone si sono sacrificate. Bisogna anche ascoltare i colleghi, compresi i parlamentari che non occupano una posizione prominente, mentre l'approccio autoritario nei confronti delle voci dissenzienti impoverisce la nostra politica", conclude.

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