Friuli, ritrovati morti i due giovani escursionisti dispersi

(Adnkronos) – Sono stati trovati stamane i corpi dei due giovani escursionisti dispersi nella zona tra il monte Piombada e il monte Bottai, in Friuli. Le ricerche erano cominciate ieri con un gran dispiegamento di mezzi. Le due vittime sono un giovane austriaco e un 23enne statunitense che insieme avevano fatto tappa a Verzegnis, una frazione di Tolmezzo (Udine). A individuarli stamane, nel fondo di un canalone, l’elicottero della Protezione civile. Probabilmente sono scivolati lungo uno dei tanti sentieri che si dipanano da Sella Chianzutan, dove i soccorritori hanno rilevato tracce del loro passaggio. Le due salme sono state recuperate dal Soccorso alpino e portate all’obitorio di Tolmezzo, dove le famiglie dei due giovani si stanno recando, e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del nulla osta.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)