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Formula 1, oggi Gp di Miami – Diretta

AdnKronos

Formula 1, oggi Gp di Miami – Diretta

Dom, 03/05/2026 - 18:23

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami – in diretta tv e streaming. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l'attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1'27"798).   Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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