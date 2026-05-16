Eurovision 2026, la finale: Sal Da Vinci a caccia della vittoria – Diretta

(Adnkronos) –

Va in scena la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Oggi, sabato 16 maggio, andrà in onda l'ultimo atto della kermesse canora europea in diretta dalla Wiener Stadthalle. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria. L'Italia, con Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', canterà in posizione 22. Diretta in prima serata su Rai 1, dopo l'Anteprima Eurovision. Alla conduzione italiana, per il terzo e ultimo appuntamento, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

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