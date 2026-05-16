Esperto hantavirus di Trump, complottista specializzato in protesi del pene

Monta la polemica negli Stati Uniti perché il medico incaricato dall’amministrazione di Donald Trump a gestire la risposta all’hantavirus è un urologo, specializzato in protesi del pene, senza nessun’esperienza in virologia e noto per aver rilasciato dichiarazioni in favore di tesi cospirazioniste durante la pandemia.

L’ammiraglio Brian Christine, sottolinea la Cnn, è sottosegretario al dipartimento della Salute americana con delega alle malattie infettive. Settore nel quale, tuttavia, non ha nessun background. Presso gli Urology Centers of Alabama, ha lavorato soprattutto sulla disfunzione erettile ed è diventato una figura di spicco nel settore della Salute sessuale degli uomini. Sull’argomento ha perfino condotto un programma su YouTube dal titolo ‘Erection Connection’. Inoltre, durante il Covid sostenne in un podcast che la pandemia potesse essere il frutto di un complotto globale volto a colpire le piccole imprese.