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Avo Caltanissetta, la sicurezza scende in campo: formazione salvavita per gli animatori del Grest di Sant’Alberto Magno

Redazione 3

Avo Caltanissetta, la sicurezza scende in campo: formazione salvavita per gli animatori del Grest di Sant’Alberto Magno

Ven, 08/05/2026 - 08:45

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Quando la voglia di stare insieme incontra la responsabilità, nasce un’occasione preziosa per imparare a proteggere la vita. In vista delle attività estive, gli animatori e i collaboratori del Grest della Parrocchia Sant’Alberto Magno di San Cataldo hanno partecipato a un incontro formativo dedicato alle manovre salvavita, mettendo la sicurezza dei ragazzi al centro del loro impegno educativo. L’iniziativa è nata da una sinergia speciale tra diverse realtà d’eccellenza del territorio nisseno, unite dall’obiettivo comune della prevenzione e della solidarietà: AVO Caltanissetta Odv: da sempre in prima linea nel supporto al prossimo e nella promozione della cultura del dono.

Protezione Civile Pubblica Assistenza di Caltanissetta:pilastro fondamentale per la sicurezza e la gestione delle emergenze cittadine. Marcello Livrizzi: infermiere del 118 e socio AVO, che ha guidato la sessione pratica con professionalità e passione, trasmettendo competenze tecniche cruciali per la gestione di eventuali criticità.Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Angelo Lo Piano, referente del Grest parrocchiale, la cui disponibilità ha permesso la realizzazione dell’evento.

Essere un animatore non significa solo organizzare giochi e balli, ma diventare un punto di riferimento affidabile per le famiglie.Imparare a salvare una vita è il dono più grande che si possa fare a se stessi e agli altri.Grazie a questo momento di studio e pratica, il team di Sant’Alberto Magno si appresta a vivere l’estate 2026 con una marcia in più: la consapevolezza di essere preparati a intervenire con prontezza.Dato il successo dell’iniziativa e l’importanza del tema AVO Caltanissetta è pronta a replicare l’incontro. Altri gruppi parrocchiali, associazioni o centri estivi interessati a organizzare una formazione simile possono mettersi in contatto con noi per manifestare il proprio interesse.

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