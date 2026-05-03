Basket DR2. L’Invicta 93100 batte l’Enna 73-61 in gara 1 delle semifinali play off

L’Invicta 93Cento si aggiudica gara 1 delle semifinali playoff DR2 battendo Enna con il punteggio di 73-61. Sul parquet del Palacannizzaro si accendono subito i playoff, con i nisseni che partono forte imponendo il proprio ritmo sin dal primo quarto, chiuso avanti 28-19.

Nel secondo periodo, nonostante qualche difficoltà offensiva, l’Invicta riesce ad allungare ulteriormente, toccando il +12 all’intervallo lungo. Enna però non si arrende e rientra in partita con grande determinazione: approfittando anche dei ben 19 tiri liberi sbagliati dai padroni di casa e delle difficoltà al tiro dei nisseni, gli ospiti riescono a risalire fino al -3 al termine del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo regna inizialmente l’equilibrio, ma nel finale l’Invicta trova lo strappo decisivo grazie ai canestri di Giarrusso e Richiusa e a una difesa solida, che permette di ristabilire il vantaggio e chiudere la gara sul 73-61.Ora testa a gara 2, in programma domenica a Enna, dove ci si aspetta un clima infuocato e una sfida tutt’altro che semplice: l’obiettivo sarà chiudere la serie senza arrivare a gara 3.

