Automobilismo, Saverio Miglionico regala alla RO racing il secondo posto allo Slalom del Molise

Nuove soddisfazioni per i colori della scuderia RO racing con due splendidi piazzamenti dei propri piloti nelle due gare a cui hanno preso parte lo scorso fine settimana.A Campobasso allo Slalom del Molise, valido per il Campionato italiano di specialità, Saverio Miglionico, ha fatto sua la piazza d’onore, a bordo della sua Osella Pa21. Un piazzamento importante in vista del prosieguo di campionato. Per il pilota lucano l’appuntamento col successo è soltanto rinviato.In Trentino alla Levico Vetriolo Panarotta, giunta alla sua ventiquattresima edizione e valida per il Campionato italiano velocità della montagna, Giuseppe D’Angelo, al volante della sua Ferrari 488 Challenge Evo, ha inanellato una nuova prestazione di successo e si è nuovamente imposto sia nella classifica di Gruppo sia in quella di classe.