Verissimo, Michele Hunziker ospite oggi domenica 26 aprile

(Adnkronos) – Michelle Hunziker apre la lista degli ospiti di Verissimo, oggi 26 aprile, nella puntata in onda dalle 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie Michelle Hunziker con Alvin, che da mercoledì 29 aprile su Canale 5 saranno in onda con la musica e l’energia di Tim Battiti Live Spring. Quindi, spazio a Lino Banfi che alla soglia di un compleanno importante sarà in studio per presentare il libro che racconta la sua vita e carriera, dal titolo: '90, non mi fai paura!'. Silvia Toffanin intervista Marco Bocci, prossimamente impegnato su Canale 5 nella serie Alex Bravo – Poliziotto a modo suo. Quindi, nel salotto di Verissimo ecco Tina Cipollari accompagnata da uno dei suoi tre figli, Francesco. Infine, il dolore trasformato in una fondazione per aiutare i giovani, di Giovanna e Andrea, genitori di Chiara Costanzo, una delle giovanissime vittime del rogo di Capodanno di Crans-Montana.

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