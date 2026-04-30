Sicilia, Barbagallo(Pd): “Schifani lontano dalla realtà, rimetta il mandato”

“Noi sul rimpasto di giunta regionale abbiamo parlato da subito di sagra della poltrona, perché non c’è più una visione e un’idea di sviluppo della Sicilia. Rispetto a questo noi chiediamo a Renato Schifani, oggi più che mai, di rimettere il mandato. Lui è ormai lontano dalla realtà e dalle problematiche dei cittadini. “. Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, parlando con i giornalisti del rimpasto di giunta regionale a margine della cerimonia commemorativa in memoria di Pio La Torre e Rosario Di Salvo a Palermo. “Con il dramma che vive il settore della sanità – ha aggiunto l’esponente Dem – toglie il secondo tecnico dopo la Volo e la Faraoni per mettere Caruso, che avrà magari tanti pregi, ma certamente non crediamo che sia un manager e un politico che abbia competenze particolari sulla sanità. La Sicilia è ancora in procedura di infrazione dopo tanti anni, quindi serviva un altro slancio per tirare l’isola fuori dai drammi della del piano di rientro e certamente la nomina di Caruso si rivela inadeguata. Schifani non ha mai provato a sedersi veramente con le forze politiche e a trattare in modo condiviso le vere emergenze del paese. Sulla sanità – ha concluso Barbagallo – andava fatto un tavolo non soltanto con gli operatori del settore, con i tecnici, con i manager di grande spessore, scegliendo i migliori, ma anche insieme con il parlamento e con le altre forze politiche”. (ANSA)