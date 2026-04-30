Caltanissetta. Collina Sant’Anna, completati i lavori di messa in sicurezza. Via Colonnello Eber presto accessibile dopo 8 anni di chiusura al transito

Dopo un lungo e complesso percorso amministrativo e tecnico, si avviano alla conclusione definitiva i lavori di messa in sicurezza del versante della collina Sant’Anna, nell’area di via Colonnello Eber e nelle zone limitrofe a via San Giovanni Bosco.

A distanza di circa 8 anni dalla chiusura della strada, e dopo un lungo periodo di attesa da parte dei residenti, la riapertura di via Colonnello Eber è ormai imminente: a seguito delle operazioni di collaudo, la strada tornerà fruibile al transito pedonale e veicolare entro il mese di maggio 2026.

Nonostante le difficoltà tecniche incontrate durante l’esecuzione, l’opera è stata portata a compimento e oggi si trova nella fase conclusiva delle operazioni di collaudo.

Un’opera strategica e non più rinviabile, che ha interessato un’area fortemente compromessa da fenomeni franosi e smottamenti che, negli anni, hanno reso necessaria l’adozione di misure di interdizione e l’emanazione dell’Ordinanza dirigenziale n. 236 del 21/08/2018, con la chiusura totale al transito pedonale e veicolare di via Colonnello Eber.

Un provvedimento che ha inciso profondamente sulla vita quotidiana dei residenti e che, per circa otto anni, ha rappresentato una condizione di forte disagio per la viabilità e per la sicurezza del quartiere.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento integrale del Dipartimento della Protezione Civile a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito anche altre zone della Sicilia nell’ottobre 2018 così come da OPCM n. 558/2018.

Il progetto esecutivo, dal valore complessivo di 2.500.000,00 euro, ha consentito di affrontare in maniera strutturale e definitiva le criticità del versante, attraverso opere di consolidamento e ripristino della sicurezza dell’area.

Si tratta di un risultato importante per la città e per l’intero territorio, che restituisce sicurezza, mobilità e dignità a un’area rimasta troppo a lungo isolata, e che segna la conclusione di una vicenda complessa affrontata con responsabilità amministrativa e visione tecnica.

“Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Tecnico Comunale e a tutti i professionisti coinvolti, che hanno seguito con costanza e impegno tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione fino all’esecuzione dei lavori, garantendo il rispetto degli obiettivi e la qualità dell’opera – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto.

L’Amministrazione Tesauro conferma così il proprio impegno nel completamento delle opere pubbliche strategiche e nella riqualificazione delle aree urbane più fragili, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza infrastrutture sicure ed efficienti”.