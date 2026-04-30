Caltanissetta. SOS Sicilia Centrale: al via il progetto di valorizzazione del Monumento ai Caduti e del Sacello del Milite Ignoto

È stato avviato nel mese di aprile il progetto di valorizzazione del Monumento ai Caduti e del Sacello del Milite Ignoto delle Associazioni aderenti al gruppo SOS Sicilia Centrale che sarà realizzato grazie al finanziamento di SICILBANCA e Fondazione Sicana, con cui le stesse Associazioni, lo scorso 7 aprile, hanno stipulato un protocollo d’intesa.

Il progetto mira a trasmettere la conoscenza di questo importante luogo della memoria nissena attraverso numerose iniziative e attività, con l’utilizzo anche delle nuove tecnologie digitali, per coinvolgere tutte le categorie di pubblico, dai bambini agli adulti, incluse le persone con disabilità, offrendo esperienze che possano stimolare curiosità ed emozione, sviluppando un dialogo che ponga al centro tutte le esigenze dei fruitori.

Il ricco programma di eventi organizzati dalle Associazioni di SOS Sicilia centrale, che si riporta qui di seguito, ha dunque la finalità di creare un legame emotivo tra i visitatori e il sito monumentale, promuovendo il senso civico e sociale della comunità e il connubio tra cultura e benessere, grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti.

7 APRILE

Pubblicazione bando concorsi “Michele Cardella” e “Alfredo Mastrosimone”

“Sostenibilità del patrimonio culturale: il Monumento ai Caduti è promozione del sistema culturale, educazione, tutela dell’ambiente”, destinato a studenti di scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Caltanissetta

bando al link: https://www.associazionearcheologicanissena.it/news-eventi/

DAL 27 APRILE AL 7 MAGGIO 2026

Visite guidate ed esperienza laboratoriale di disegno degli alunni e delle alunne dell’Istituto Vittorio Veneto al Monumento ai Caduti e al Sacello del Milite Ignoto

2 GIUGNO 2026

MONUMENTO AI CADUTI e CORTILE SCUOLA S. GIUSTO

Premiazione vincitori concorsi “Michele Cardella” e “Alfredo Mastrosimone”

Pubblicazione lavori vincitori su «Sale virtuali» al link:

https://www.associazionearcheologicanissena.it/sala-virtuale

12 – 14 LUGLIO 2026

CENTRO MICHELE ABBATE e MONUMENTO AI CADUTI

Campus musicale e concorso musicale destinato a studenti siciliani residenti e non

Concerto finale

Consegna Borse di studio agli studenti e alle studentesse partecipanti

7 – 10 SETTEMBRE 2026

CENTRO MICHELE ABBATE e MONUMENTO AI CADUTI

Evento scientifico divulgativo

Notte dei ricercatori STEAM

Gamification: giochi interattivi, Escape Room

Campus e concorso musicale – Concerto finale

Consegna borse di studio a studenti e ricercatori partecipanti

SETTEMBRE 2026 (date da stabilire)

FONDAZIONE SICANA – SALA MORICI e CONSORZIO UNIVERSITARIO CL

Divulgazione scientifica-gruppo ricerca prof. Marco Salvetti, Ospedale S. Andrea – SAPIENZA UNIROMA1

Campagna AISM di formazione fisio-funzionale

Consegna Borse di studio a studenti e ricercatori partecipanti

SETTEMBRE 2026 (date da stabilire)

VIALE REGINA MARGHERITA e MONUMENTO AI CADUTI

Attività sportiva e Silent per gruppi

Visite tematiche nel centro storico di Caltanissetta, riguardanti il periodo delle due guerre mondiali

Le date del calendario possono essere suscettibili di variazioni.

Le Associazioni di SOS Sicilia Centrale

(Associazione Alchimia, Associazione Archeologica Nissena, Comitato di Quartiere di Gibil Habib, Italia Nostra Sicilia, Pro Loco di Caltanissetta, Studi Storici Siciliani, SiciliAntica, Società Dante Alighieri di Caltanissetta)