Caltanissetta. SOS Sicilia Centrale: al via il progetto di valorizzazione del Monumento ai Caduti e del Sacello del Milite Ignoto

È stato avviato nel mese di aprile il progetto di valorizzazione del Monumento ai Caduti e del Sacello del Milite Ignoto delle Associazioni aderenti al gruppo SOS Sicilia Centrale che sarà realizzato grazie al finanziamento di SICILBANCA e Fondazione Sicana, con cui le stesse Associazioni, lo scorso 7 aprile, hanno stipulato un protocollo d’intesa.
Il progetto mira a trasmettere la conoscenza di questo importante luogo della memoria nissena attraverso numerose iniziative e attività, con l’utilizzo anche delle nuove tecnologie digitali, per coinvolgere tutte le categorie di pubblico, dai bambini agli adulti, incluse le persone con disabilità, offrendo esperienze che possano stimolare curiosità ed emozione, sviluppando un dialogo che ponga al centro tutte le esigenze dei fruitori.
Il ricco programma di eventi organizzati dalle Associazioni di SOS Sicilia centrale, che si riporta qui di seguito, ha dunque la finalità di creare un legame emotivo tra i visitatori e il sito monumentale, promuovendo il senso civico e sociale della comunità e il connubio tra cultura e benessere, grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti.
7 APRILE
Pubblicazione bando concorsi “Michele Cardella” e “Alfredo Mastrosimone”
“Sostenibilità del patrimonio culturale: il Monumento ai Caduti è promozione del sistema culturale, educazione, tutela dell’ambiente”, destinato a studenti di scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Caltanissetta
bando al link: https://www.associazionearcheologicanissena.it/news-eventi/
DAL 27 APRILE AL 7 MAGGIO 2026
Visite guidate ed esperienza laboratoriale di disegno degli alunni e delle alunne dell’Istituto Vittorio Veneto al Monumento ai Caduti e al Sacello del Milite Ignoto
2 GIUGNO 2026
MONUMENTO AI CADUTI e CORTILE SCUOLA S. GIUSTO
Premiazione vincitori concorsi “Michele Cardella” e “Alfredo Mastrosimone”
Pubblicazione lavori vincitori su «Sale virtuali» al link:
12 – 14 LUGLIO 2026
CENTRO MICHELE ABBATE e MONUMENTO AI CADUTI
Campus musicale e concorso musicale destinato a studenti siciliani residenti e non
Concerto finale
Consegna Borse di studio agli studenti e alle studentesse partecipanti
7 – 10 SETTEMBRE 2026
CENTRO MICHELE ABBATE e MONUMENTO AI CADUTI
Evento scientifico divulgativo
Notte dei ricercatori STEAM
Gamification: giochi interattivi, Escape Room
Campus e concorso musicale – Concerto finale
Consegna borse di studio a studenti e ricercatori partecipanti
SETTEMBRE 2026 (date da stabilire)
FONDAZIONE SICANA – SALA MORICI e CONSORZIO UNIVERSITARIO CL
Divulgazione scientifica-gruppo ricerca prof. Marco Salvetti, Ospedale S. Andrea – SAPIENZA UNIROMA1
Campagna AISM di formazione fisio-funzionale
Consegna Borse di studio a studenti e ricercatori partecipanti
SETTEMBRE 2026 (date da stabilire)
VIALE REGINA MARGHERITA e MONUMENTO AI CADUTI
Attività sportiva e Silent per gruppi
Visite tematiche nel centro storico di Caltanissetta, riguardanti il periodo delle due guerre mondiali
Le date del calendario possono essere suscettibili di variazioni.
Le Associazioni di SOS Sicilia Centrale
(Associazione Alchimia, Associazione Archeologica Nissena, Comitato di Quartiere di Gibil Habib, Italia Nostra Sicilia, Pro Loco di Caltanissetta, Studi Storici Siciliani, SiciliAntica, Società Dante Alighieri di Caltanissetta)