Amministrative Enna, Mirello Crisafulli in campo con 5 liste e 120 candidati

Cinque liste e 120 candidati. La campagna elettorale di Mirello Crisafulli, ex senatore del Pd in corsa per la poltrona di primo cittadino di Enna ma senza il simbolo dem, entra nel vivo. Ieri sera la coalizione che lo sostiene si è presentata con una manifestazione pubblica nella sala convegni dell’hotel Garden di Pergusa. Ad aprire i lavori Piero Capizzi, presidente del Libero consorzio di Enna; Stefania Marino, deputata Pd alla Camera; Fabio Venezia, deputato Pd all’Assemblea regionale siciliana; e Marinella Adamo, designata assessore alla Pubblica istruzione. Presenti al tavolo anche gli altri due assessori designati Tiziana Arena e Michele Sabatino; il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Seminara, e il segretario Giovani Democratici, Fabio Di Natale. Davanti a cittadini e sostenitori sono state presentate le cinque liste che compongono la coalizione a sostegno del candidato di centrosinistra: ‘Enna Democratica’, ‘Torre – Sinistra Democratica’, ‘Democratici e Progressisti’, ‘Movimento Progressista e Democratico per Enna’ e ‘Prima Enna – Lista Civica Indipendente’. Un fronte ampio e plurale, costruito attorno a un progetto condiviso di rilancio della città. I 120 candidati sono liberi professionisti, imprenditori, artigiani e studenti universitari, solo otto sono consiglieri comunali uscenti. “Un’alleanza che parla il linguaggio della gente comune, non delle stanze chiuse della politica”, spiegano dall’entourage di Crisafulli, sottolineando che l’età media della coalizione è attorno ai quarant’anni (con la candidata più giovane che ne ha appena 22), a testimoniare “la volontà di aprire le istituzioni alle nuove generazioni”. Il candidato sindaco Crisafulli parla di programmi e di quello che la sua Giunta deve affrontare: “un piccolo Risorgimento”. “Noi abbiamo scelto di lavorare – dice – tutti insieme con una squadra di assoluto valore, per ridare dignità di capoluogo di provincia alla nostra città. Dobbiamo ascoltare e parlare con la gente che deve lavorare con noi. Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa, devono essere un tutt’uno e qui i nostri giovani devono sentirsi protagonisti di una nuova stagione”. (Adnkronos)