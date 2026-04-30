Diocesi Caltanissetta, nasce “Next SBAM!”: al via il bando per giovani protagonisti del cambiamento

Caltanissetta – Dopo il successo delle precedenti edizioni del concorso artistico “SBAM! Noi ci siamo”, prende il via una nuova iniziativa dedicata ai giovani del territorio: “Next SBAM! – Dall’idea all’azione: giovani protagonisti del cambiamento”. Promosso dalla Diocesi di Caltanissetta – Ufficio Caritas nell’ambito del progetto 8xmille “Stare in modo diverso”, il bando rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso che negli ultimi anni ha dato spazio alla creatività e all’espressione giovanile. Oggi, con Next SBAM!, l’obiettivo si amplia: non solo raccontare, ma agire concretamente sul territorio. «Con le due edizioni del concorso per giovani artisti ‘SBAM! Noi ci siamo’ abbiamo visto i ragazzi esprimersi attraverso l’arte e raccontare il loro punto di vista. Da quell’esperienza è emerso un messaggio chiaro: i giovani non vogliono essere solo ascoltati, vogliono fare, vogliono esserci», spiega Giuseppe Paruzzo, Direttore Caritas Caltanissetta. Da questa consapevolezza nasce il nuovo bando, che invita gruppi di giovani tra i 14 e i 25 anni a ideare e realizzare progetti di utilità sociale, capaci di generare un impatto positivo nella comunità locale. Attraverso le “Borse di cittadinanza attiva”, saranno finanziati fino a sei progetti, con un contributo massimo di 1.000,00 euro ciascuno, per sostenere iniziative che spaziano dal volontariato alla sensibilizzazione ambientale, dalle attività culturali alle azioni di rigenerazione urbana. I giovani partecipanti saranno accompagnati da un adulto di riferimento (genitore, educatore, parroco, insegnante, animatore, etc.), in un percorso che punta a sviluppare responsabilità, collaborazione e protagonismo. Next SBAM! nasce infatti dalla convinzione che i giovani non siano solo destinatari di interventi educativi, ma risorse attive, capaci di generare cambiamento se messi nelle condizioni di farlo. «Significa fidarsi, dare responsabilità e offrire strumenti. Significa passare dalle idee alle azioni». Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2026. Il bando, e regolamento del concorso, è disponibile e scaricabile sul sito della Diocesi di Caltanissetta all’indirizzo https://www.diocesicaltanissetta.it/ Per informazioni: segreteriacaritas@diocesicaltanissetta.it