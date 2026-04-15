Spagna: insegnante spiava donne nei bagni, condannato a 180 anni

Un insegnante di un istituto di Zizur, in Navarra (nel nord della Spagna), e’ stato condannato a un totale di 180 anni e 9 mesi di carcere per aver ripreso di nascosto 42 donne nei bagni della scuola e nei camerini di negozi. Lo ha reso noto il Tribunale superiore di giustizia della Navarra. Nella sentenza, impugnabile, i giudici precisano che, in base all’articolo 76 del codice penale spagnolo, il limite massimo di pena effettivamente scontabile e’ di 15 anni, pari al triplo della condanna piu’ elevata prevista.

Tra le vittime figura anche una vicina di casa dell’imputato che, accortasi della presenza della telecamera, ha presentato denuncia nell’ottobre 2023, dando avvio alle indagini di polizia e al procedimento giudiziario. Secondo quanto emerso, l’uomo ha inoltre approfittato della sua posizione di docente per accedere ai dati personali delle studentesse dell’istituto in cui lavorava, impossessandosi delle credenziali di accesso a email e social network come Instagram e Snapchat, attraverso le quali ha ottenuto e conservato file e immagini private