Settimana Santa 2026, l’Amministrazione ringrazia le associazioni e la cittadinanza per il risultato e la partecipazione

Con la conclusione delle celebrazioni della Settimana Santa 2026, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutta la comunità nissena, alla Diocesi di Caltanissetta, alle associazioni e a quanti hanno profuso impegno e passione per la riuscita delle manifestazioni.

I riti appena trascorsi — dalla solenne processione di Gesù Nazareno alle rappresentazioni sacre della Passione di Cristo, fino al pluricentenario corteo della Real Maestranza, dal suggestivo passaggio delle Vare e delle Varicedde fino al profondo momento di fede del Venerdì Santo con il Cristo Nero — hanno confermato ancora una volta come la Settimana Santa rappresenti l’anima pulsante della nostra città. Un patrimonio di fede, arte e cultura che continua a rinnovarsi grazie alla partecipazione corale di migliaia di cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo.

“La risposta massiccia in termini di partecipazione a questi eventi testimonia la persistenza di un’ identità collettiva forte e radicata”– ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro.

Vogliamo ringraziare ogni singola associazione per l’instancabile lavoro svolto nei mesi di preparazione e durante i giorni dei riti, nonché S.E. il Vescovo Mario Russotto per la guida sempre preziosa e per le parole di speranza, coraggio e rinascita che ci dona.

Un grazie va ai cittadini che hanno vissuto con rispetto e devozione i momenti di preghiera, contribuendo a rendere Caltanissetta un luogo di riflessione profonda e di accoglienza. Vedere le nostre strade gremite accogliere visitatori da tutto il mondo e percepire il senso di comunità attorno ai nostri riti è motivo di grande orgoglio.

La Settimana Santa non finisce oggi – conclude il Sindaco Tesauro. Il clima di riflessione e di unità che abbiamo respirato deve guidarci nel lavoro quotidiano per la crescita della nostra città”.

“Siamo reduci da intere giornate di intensa emozione, spiritualità e senso di comunità – ha commentato l’assessore alla Settimana Santa Toti Petrantoni. La Settimana Santa 2026 è stata una narrazione collettiva, un insieme armonico di tante persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo e impegno per la buona riuscita di un intero percorso, non solo della singola manifestazione. Un ringraziamento speciale va alle associazioni che custodiscono le nostre tradizioni e continuano a trasmetterle ai giovani, assicurando il passaggio del testimone dei nostri riti e di un patrimonio collettivo che continua a vivere fra memoria e innovazione.

Abbiamo favorito momenti di riflessione che sono andati oltre l’evento pubblico, toccando le corde della spiritualità e della cultura. Sono state accolte centinaia di persone provenienti dall’estero, fra cui anche una decina di camper arrivati da Francia e Germania appositamente per vivere l’autenticità di questa Settimana, un aspetto che deve riempire di orgoglio ogni nisseno e che ci fa riflettere sul valore delle nostre tradizioni.

Da domani saremo già al lavoro per l’edizione 2027, con l’obiettivo di rendere i nostri riti un patrimonio sempre più accessibile e conosciuto nel mondo”.

L’Amministrazione intende rimarcare, infine, l’importanza del lavoro sinergico tra istituzioni, forze dell’ordine, volontari e operatori del settore, che hanno garantito la sicurezza e il decoro urbano, permettendo così lo svolgimento di tutte le funzioni in un clima di serenità consono a un periodo di riflessione e preghiera.