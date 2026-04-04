Rete ospedaliera, Faraoni: «Nessuna bocciatura della proposta di riorganizzazione, interlocuzione con il Ministero ancora in corso»

«Ancora una volta mi trovo a chiarire che il Ministero della Salute, nei suoi toni solitamente austeri, non ha espresso alcuna bocciatura della proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana. Ho già spiegato che le osservazioni ministeriali sono di natura tecnica ed endoprocedimentale e rientrano in una normale dialettica tra istituzioni. L’interlocuzione è, infatti, ancora in corso e il confronto è aperto con l’obiettivo di raggiungere una condivisione del piano tra Regione e Ministero». Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

«Siamo consapevoli – aggiunge Faraoni – di non rispettare alcuni parametri del DM 70 ma, in questo caso, va considerata la specificità geografica della Sicilia, che è un’Isola: i cittadini non possono varcare agevolmente i confini per curarsi nelle regioni limitrofe e una rete ospedaliera deve tenere conto di questa differenza, prevedendo servizi adeguati anche per le comunità più difficili da raggiungere».