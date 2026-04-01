Mercoledì Santo, oggi il Capitano della Real Maestranza riceve le chiavi della Città. Onore al Maestro Truscelli

Caltanissetta vive oggi uno dei momenti più solenni e carichi di significato della Settimana Santa: il Mercoledì Santo, giornata in cui si rinnova un rito antico e profondamente identitario per tutta la comunità.

Protagonista assoluto sarà il Capitano della Real Maestranza, il Maestro Giuseppe Truscelli, della categoria Muratori, che questa mattina riceverà ufficialmente le chiavi della città. Un gesto dal forte valore storico e istituzionale, con cui l’amministrazione comunale affiderà simbolicamente al Capitano la custodia della città, riconoscendone il ruolo centrale nei riti della Settimana Santa.

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, oltre che dei rappresentanti delle categorie artigiane che compongono la Real Maestranza, sotto il coordinamento dell’Associazione guidata dal Presidente Luigi Fiocco, punto di riferimento per l’organizzazione e la continuità delle tradizioni maestranti.

Un momento che unisce passato e presente, rinnovando un legame che attraversa i secoli e che continua a vivere grazie alla dedizione di tutti coloro che, con spirito di servizio, contribuiscono alla riuscita dei riti.

Da questo momento, il Capitano Maestro Giuseppe Truscelli assumerà ufficialmente la guida morale delle celebrazioni, accompagnando la città nei giorni più intensi e significativi dell’anno liturgico. La consegna delle chiavi non sarà soltanto un rito, ma un segno concreto di fiducia e di appartenenza, che rafforza l’identità di un popolo profondamente legato alle proprie tradizioni.

Caltanissetta si prepara così a entrare nel cuore della Settimana Santa, con la consapevolezza che ogni gesto, ogni cerimonia e ogni passo raccontano una storia fatta di fede, storia e comunità.