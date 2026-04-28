Caltanissetta, il 29 aprile la seconda edizione del Forum Agroecologia Circolare di Legambiente Sicilia

Mercoledì 29 aprile 2026, dalle 15.30 alle 19.00, presso la sede Sicilbanca di via F. Crispi 25 a Caltanissetta, si terrà la seconda edizione del Forum Agroecologia Circolare di Legambiente Sicilia. Dopo la prima edizione dello scorso anno a Ragusa Ibla, l’appuntamento di Caltanissetta rilancia il percorso avviato da Legambiente Sicilia per costruire uno spazio stabile di confronto sui temi più urgenti che riguardano il presente e il futuro dell’agricoltura nell’Isola. Il Forum metterà al centro le grandi sfide ambientali, produttive e sociali che interessano il territorio siciliano: crisi climatica, scarsità d’acqua, eventi estremi, peggioramento della fertilità dei suoli, qualità dell’aria nelle aree di coltivazione intensiva e serricole, rapporto tra agricoltura ed energia, legame tra cibo e salute, ruolo dei biodistretti agricoli come laboratori di innovazione territoriale. L’obiettivo è promuovere una visione dell’agricoltura siciliana capace di tenere insieme ambiente, innovazione, salute, qualità delle produzioni, tutela degli ecosistemi e nuova governance dei territori.

L’agroecologia, in questa prospettiva, non è soltanto un modello agricolo alternativo, ma una risposta concreta per rendere le aziende più resilienti, le filiere più sostenibili e le comunità locali più forti di fronte ai cambiamenti in atto. Il programma sarà articolato in tre sessioni tematiche. La prima sarà dedicata al passaggio dalla crisi climatica a una vera agenda agroecologica siciliana, con un focus sul rapporto tra agricoltura ed energia. La seconda affronterà i temi dell’acqua, della qualità dell’aria nelle aree di coltivazione intensiva e serricole, del suolo vivo e della fertilità. La terza metterà al centro il rapporto tra cibo e salute e il ruolo dei biodistretti agricoli come laboratori della transizione. A chiudere il Forum sarà una tavola rotonda dedicata a “L’agricoltura siciliana dentro una trasformazione ormai necessaria”, per riflettere sul modello di sviluppo agricolo da costruire in Sicilia e sulle risposte concrete da mettere in campo per rendere più sostenibili le produzioni, tutelare gli ecosistemi e generare valore nei territori. Al termine della tavola rotonda saranno premiate le aziende ambasciatrici del territorio, realtà produttive che, attraverso il proprio lavoro negli anni, hanno dimostrato attenzione concreta alla tutela dell’ambiente, alla qualità delle produzioni, al rispetto del suolo, delle risorse naturali e dei principi dell’agroecologia. Un riconoscimento pensato per valorizzare esperienze virtuose che contribuiscono a costruire un’agricoltura siciliana più sostenibile, responsabile e legata ai territori.

Il Forum si svolge con il patrocinio di Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo, Sicilbanca, Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Caltanissetta, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta e Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. Per la partecipazione all’iniziativa saranno riconosciuti crediti formativi professionali per gli agronomi delle province siciliane e per gli ingegneri della provincia di Caltanissetta, secondo le modalità previste dai rispettivi Ordini professionali.