Aggiornamento iOS 26.4.1 per iPhone e iPad, tutte le novità

(Adnkronos) – A poco più di due settimane dal rilascio della precedente release, Apple interviene con iOS 26.4.1 per sanare una vulnerabilità funzionale che minava la stabilità dell'ecosistema iCloud. Il problema, identificato nella build 23E254, non si manifestava attraverso crash improvvisi del sistema, bensì tramite un'interruzione dello scambio dati tra dispositivi. Molti utenti avevano riscontrato l'impossibilità di aggiornare in tempo reale le informazioni su applicazioni basate sul framework CloudKit, rendendo vana la continuità operativa tra iPhone e iPad. La falla colpiva indistintamente servizi proprietari, come la gestione delle password condivise, e software di terze parti, isolando di fatto i contenuti modificati sul singolo terminale che smetteva di ricevere correttamente le notifiche di cambiamento dal server. Accanto alla risoluzione tecnica, il nuovo aggiornamento segna un cambio di rotta nella gestione della sicurezza per il settore business. Con il passaggio alla versione 26.4.1, la funzione della protezione dispositivo se viene rubato è ora attivata di default anche sui dispositivi gestiti da organizzazioni ed imprese, uniformando il trattamento dei dati aziendali a quello degli utenti privati. Questa tecnologia è stata concepita per neutralizzare i furti basati sulla captazione preventiva del codice di sblocco: quando il dispositivo si trova lontano dai luoghi considerati familiari, le operazioni sensibili richiedono obbligatoriamente l'autenticazione tramite Face ID o Touch ID, eliminando la possibilità di ricorrere al tastierino numerico come alternativa. L'estensione di questi protocolli riflette la strategia di Apple volta a blindare l'identità digitale dell'utente. L'introduzione del ritardo di sicurezza di un'ora per le modifiche alle credenziali dell'account Apple, seguita da una seconda scansione biometrica, rappresenta un ostacolo critico volto a impedire ai malintenzionati di assumere il controllo totale del dispositivo. L'aggiornamento, che estende le novità anche a iPadOS 26.4.1, è già disponibile per il download attraverso le impostazioni di sistema.

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