Usa. Si nasconde in un bidone per sfuggire alla polizia: il netturbino lo fa scoprire

Un netturbino che stava facendo tranquillamente il suo lavoro nella cittadina di Huber Heights, in Ohio (Stati Uniti), all’interno di uno dei bidoni che stava per scaricare nel suo camion ha trovato qualcosa di decisamente insolito: un uomo nascosto tra la spazzatura per cercare di eludere i poliziotti che erano sulle sue tracce.

Il lavoratore, dopo l’iniziale spavento, ha segnalato la presenza dell’uomo agli agenti che si trovavano nei paraggi, aiutandoli così a catturare il sospettato in fuga. La scena è stata ripresa dalla telecamera posizionata sull’auto degli agenti, con il video che è stato condiviso su Facebook dal dipartimento di polizia di Huber Heights. Le immagini mostrano il netturbino che sposta uno dei bidoni verso il camion, poi solleva il coperchio e, sorpreso e spaventato, fa alcuni passi indietro, indicando agli agenti proprio il cesto dell’immondizia

L’uomo nel bidone, una volta scoperto, ha provato a scappare, ma i poliziotti sono riusciti ad arrestarlo poco dopo. Come dichiarato dalla polizia, l’episodio è avvenuto nella mattina di lunedì 23 febbraio: “L’agente Tyree ha iniziato un blocco stradale. Dopo aver fermato il veicolo, il conducente è fuggito a piedi. L’agente ha perso di vista per breve tempo il sospettato e ha rapidamente stabilito un perimetro nella zona. Per fortuna, “Oscar il brontolone”, come abbiamo soprannominato il nostro sospettato, è apparso proprio nel posto giusto e nel momento giusto. Grazie all’impressionante abilità atletica e alla rapida risposta del nostro agente Perez, il sospettato è stato arrestato in sicurezza e preso in custodia”.