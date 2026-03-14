Unicef, 6 consigli per incoraggiare i bimbi ad un rapporto positivo col cib

Sei consigli per incoraggiare i bambini a sviluppare un rapporto positivo con il cibo. Arrivano da Unicef Italia alla vigilia della Giornata dei disturbi del comportamento alimentare che si celebra domani 15 marzo. “È importante prestare attenzione alla relazione che i nostri figli instaurano con il cibo. Nutrirsi non significa soltanto compiere un atto meccanico, ma può rappresentare un vero e proprio codice comunicativo. Ogni bambino, bambina, ragazzo e ragazza che soffre di un disturbo alimentare merita di avere le opportunità e possibilità di risolvere il suo rapporto con il cibo”, afferma Nicola Graziano, presidente Unicef Italia.

È importante, sottolinea l’Unicef, che i genitori prestino attenzione ad alcuni segnali come, ad esempio, se un figlio inizia a contare le calorie, a saltare i pasti, a diventare riservato riguardo al cibo, a eliminare intere categorie di alimenti o a fare esercizio fisico in modo ossessivo. Inoltre, passare molto tempo a guardare immagini che promuovono ideali di forma fisica estrema o magrezza estrema può far sentire i bambini insoddisfatti del proprio corpo e contribuire allo sviluppo di disturbi alimentari.

Quindi un invito: “Se temete che vostro figlio abbia sviluppato un rapporto malsano con il cibo, chiedete aiuto a un professionista della salute“. Eco i consigli di Unicef Italia: 1. Promuovete abitudini positive: sfruttate i pasti come opportunità di apprendimento. Scegliete di mettere in tavola cibi sani e integrali. Cercate di coinvolgere i vostri figli nella spesa e nella preparazione dei pasti. 2. Mantenere un rapporto sano con il cibo: aiutate i vostri figli a capire se hanno davvero fame. Evitate di usare il cibo come ricompensa o punizione. Spiegate ai vostri figli perché alcuni cibi sono scelte migliori di altri. 3. Basta con ‘pulisci il tuo piatto’: nonostante si possa pensare che questa frase aiuti i ragazzi ad assumere i nutrienti necessari consumando tutto il pasto preparato, questo comportamento può portare a un rifiuto per il cibo e a creare un’associazione negativa con il momento dei pasti 4. Il controllo delle porzioni: porzioni eccessive possono portare ad un aumento di peso. Un modo semplice per insegnare ai figli le dimensioni delle porzioni è usare immagini, per esempio: un pugno chiuso è la dimensione consigliata per una porzione di pasta, riso o cereali. 5. Inizia la giornata con una colazione salutare: prova a preparare colazioni con ingredienti molto sostanziosi, come yogurt e frutta fresca. 6. Divertirsi attraverso l’attività fisica: i bambini dovrebbero trascorrere almeno 60 minuti in movimento durante il giorno.