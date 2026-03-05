Sinistra Italiana Caltanissetta: il centrosinistra faccia un mea culpa di fronte alla crisi politico-istituzionale della città

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Sulle vicende politiche, e non solo, che interessano il capoluogo nisseno interviene anche Sinistra Italiana, con una nota che pubblichiamo integralmente.

È opportuno ordinare gli eventi circa la crisi della Giunta Tesauro per agire diversamente dalle abitudini politiche nissene. A nostro giudizio, l’equilibrismo del centro-sinistra, durante la campagna elettorale del 2024, ha favorito l’ascesa elettorale dei peggiori. Basti accennare all’imposizione della candidatura della Petitto a sindaco dell’area di centro-sinistra e al ricorso indiscriminato del civismo per capire il motivo per il quale oggi, per esempio, non deve più di tanto meravigliare che Licata, promesso vice-sindaco della Petitto, sia transitato alla corte di Tesauro.

Appare stonato che, dagli scranni dell’opposizione, si invochi una questione morale nel caso giudiziario Mancuso-Tricoli. Sarebbe stato piuttosto un imperativo categorico opporsi con fermezza al percorso unilaterale del centro-sinistra: una forzatura politica che ha finito per spezzare il cordone sanitario che fino ad allora isolava le destre. Se oggi Caltanissetta cola a picco sotto la Giunta Tesauro, ne sono corresponsabili pezzi importanti dell’attuale opposizione consiliare. Per questo motivo, Sinistra Italiana si prende la briga di togliere non solo dall’imbarazzo quella opposizione che sta tacendo di fronte ai volteggi dei voltagabbana e che dimostra ancora di essere ostaggio di quelle scelte, ma anche di proporsi come una forza matura per costruire una reale alternativa al centro-destra senza cedere ai tatticismi e alle operazioni di basso profilo tesi a snaturare il campo progressista.

Di certo, Sinistra Italiana non potrà accettare la costruzione di una proposta politica alternativa che strizza l’occhio ai transfughi del centro-destra, ai cuffariani, ai lombardiani, ai riformisti e al civismo privo di una chiara connotazione politica. Resta l’urgenza, infatti, di mandare a casa la peggiore amministrazione che Caltanissetta abbia mai conosciuto.

Per il Circolo di Sinistra Italiana: Andrea Salvatore Alcamisi – Segretario del Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta; Jessica Natale – Amministratrice del Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta