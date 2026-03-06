Sindaco di Niscemi, proposte di modifica a decreto sui ristori

“Stiamo lavorando a proposte di modifica del decreto legge sui ristori per Niscemi. Vogliamo proporle in fase di conversione del decreto”. Lo dice il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti, che ha avuto un incontro con i componenti del comitato “Evento franoso Niscemi 2026”. “Insieme alla struttura commissariale vogliamo iniziare a predisporre la fase post-emergenza – aggiunge Conti -. Nelle case non più in zona rossa è stato completato l’allaccio idrico. Bisogna ultimare solo quello del metano”. Il sindaco aggiunge che “i commercianti in zona rossa hanno comunque la volontà di ricominciare. Attendono solo che ci siano i ristori economici previsti. Lo stesso invito va rivolto ai cittadini per riprendere a frequentare il centro storico e la piazza. Vogliamo la normalità, nonostante sappiamo bene che la frana è lì anche se i dati tecnici ci fanno ben sperare”.