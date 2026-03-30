Sicilia, Schifani: “Il ponte di Messina s’ha da fare, è un sogno dei siciliani”

“Il ponte di Messina s’ha da fare. Lo sostentiamo, ci crediamo. Lo abbiamo cofinanziato, per realizzare un’opera che è un sogno. Un sogno dei siciliani, a cui non vogliamo rinunciare”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervendo sabato a Messina alla manifestazione per il ponte alla presenza del ministro Matteo Salvini. ”Noi ci crediamo nel Ponte di Messina. Lo sosteniamo, lo abbiamo cofinanziato. Il ministro Matteo Salvini lo sa con 1 miliardo 300 milioni in cassa, accantonati, ma pronti a essere spesi e bene da parte della società Ponte Stretto del Mit per realizzare un’opera che è il sogno dei siciliani. Bene, noi vogliamo, con questa nostra esperienza, che i sogni si possono realizzare. E questo è un sogno al quale non intendiamo rinunciare. Fin quando staremo al governo di questa terra, Matteo Salvini troverà in Renato Schifani un alleato di ferro sulla realizzazione del ponte, come se lo è trovato sempre in tutte le infrastrutture siciliane, dove il Mit ha dimostrato di esserci. La collaborazione sinergica di chi vi parla e del ministro Salvini si vede ed è sotto gli occhi di tutti”, ha detto. “Non intendiamo fermarci. Capisco che i rallentamenti, i pareri degli organismi di controllo, che a volte magari eccedono…ma non voglio entrare in polemica con un organo di controllo. L’importante è avere la testa dura come Salvini e chi vi parla e altri, perchè si deve andare avanti. Questa manifestazione è positiva perchè dà una spinta a chi tentenna, a chi dice no a prescindere e blocca la crescita di questa regione. Dobbiamo dire no al partito del no. Noi siamo per il sì. Siamo per la crescita, per investire, per spendere le somme”, ha detto . “Mai come adesso la Regione Siciliana ha avuto risorse finanziarie in cassa notevoli: la scommessa non è averle queste risorse, ma riuscire a spenderle velocemente – ha aggiunto -. Perchè poi le procedure, i cavilli, la burocrazia, ti rallentano la spesa: noi stiamo provando a velocizzare con risultati positivi. Andremo avanti per realizzare il Ponte e lo faremo”. (Labitalia)