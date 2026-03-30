Sicilia, PD Ars: “Meloni si occupi dei disastri del governo Schifani”

“Se la premier Giorgia Meloni nella notte tra sabato e domenica non ha avuto niente di meglio da fare che scrivere un messaggio su whatsapp a Ismaele La Vardera, accusandolo per una sua legittima valutazione politica, significa che il nostro Paese è davvero in pessime mani”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana a proposito di quanto riferito dal leader di Controcorrente in merito ad un messaggio della presidente del Consiglio dopo l’impugnativa della legge regionale sui ristori per il ciclone Harry. “Comprendo che la sberla del risultato del referendum possa aver destabilizzato il governo nazionale – aggiunge Catanzaro – ma questo episodio è un campanello d’allarme che mette in luce la poca serenità con la quale la premier sta gestendo l’attuale fase politica. Se Giorgia Meloni vuole interessarsi delle vicende siciliane – conclude il capogruppo Pd all’Ars – farebbe bene a valutare i disastri provocati dal governo Schifani. Un governo che tra indagini giudiziarie, deleghe ad interim e guerre politiche tutte interne alla maggioranza, ha trascinato la Regione e l’Ars in una palude”. (ITALPRESS)