Sicilia in ‘volo’. Schifani: “Conti ok, e a luglio in campo 2,3 miliardi di avanzi per nuovi investimenti”

In Sicilia “cresce il Pil, con l’occupazione, e aumentano le entrate fiscali”: si tratta di “dati oggettivi certificati da Bankitalia, Istat e dalle principali agenzie finanziarie di rating”. Lo sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una intervista al ‘Giornale’. “Un risultato frutto anche del percorso virtuoso intrapreso dal mio governo per raggiungere l’equilibrio dei conti pubblici, con l’approvazione di 3 leggi di stabilità senza ricorso all’esercizio provvisorio – ricorda SCHIFANI -. Già a luglio potremo mettere in campo 2,3 miliardi di euro di avanzo di amministrazione, una disponibilità mai registrata prima, per nuovi investimenti e rafforzare l’impatto economico delle nostre politiche sul territorio”.