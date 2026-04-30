Santa Caterina. Sarà corsa a tre alle prossime elezioni amministrative tra l’uscente Ippolito, Fiaccato e Natale

SANTA CATERINA. Sarà corsa a tre alle prossime elezioni amministrative tra il sindaco uscente Giuseppe Ippolito, l’ex sindaco Antonino Fiaccato e l’ex assessore comunale Giuseppe Natale.

Giuseppe Ippolito

Giuseppe Ippolito si presenta con il sostegno della lista “Santa Caterina a Vele Spiegate”, e intende proseguire quanto fatto con la sua amministrazione comunale in questi ultimi suoi anni di sindacatura.

Antonino Fiaccato

Antonino Fiaccato, invece, si presenta con la lista “Ricominci…Amo Santa Caterina – Fiaccato Sindaco”, e il suo obiettivo è quello di tornare a sedere in quella poltrona di primo cittadino che ha avuto modo di occupare già tre volte nel corso della sua carriera politica.

Giuseppe Natale

Giuseppe Natale, il più giovane dei tre, si presenta con la lista “Volenterosi per Santa Caterina, Giuseppe Natale Sindaco” e rappresenta in qualche modo la novità di questa tornata di elezioni amministrative. L’ex assessore comunale si presenta con una lista giovane e molto motivata.