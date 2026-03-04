Sicilia, domenica 8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei e parchi archeologici regionali. Scarpinato: «Gesto simbolico ma significativo»

Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. Un’iniziativa con la quale l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico.«Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – spiega l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – perché finalizzato a promuovere una più ampia riflessione sull’importanza dell’8 marzo. Offrire una giornata di ingressi gratuiti alle donne nei luoghi della cultura significa dare loro un’opportunità in più per conoscere e ammirare le nostre straordinarie bellezze, nel segno della partecipazione e della condivisione».